A cidade do Porto e Amesterdão vão passar a estar ligadas com um novo voo diário por dia. A partir do dia 15 de maio, a KLM vai ter uma nova rota para o aeroporto de Schipol, em Amesterdão.

No período da manhã, os voos saem de Amesterdão às 08:45h e chegam ao Porto às 10:30h. A partir do aeroporto do Porto a viagem tem início às 11:15h e aterra em Amesterdão às 14:55h. Durante os fins de semana, a saída do avião através do Porto tem hora marcada para as 11:15h.

As viagens já podem ser compradas, no site da KLM, com preços a partir dos 111 euros.

Já para Paris, arrancou esta terça-feira, dia 28 de março, uma nova rota do Porto para o aeroporto de Charles de Gaulle, em Paris – através da Air France-KLM.

Esta rota conta com três voos semanais, às terças-feiras e quintas, com saída do aeroporto do Porto às 18:40h. Aos sábados o horário passa para as 17:15h e aterra em França às 20:30h.

No site da Air France já pode encontrar viagens para Paris com preços a partir dos 50 euros.