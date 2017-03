Dezassete meses depois de ter sido encontrado inconsciente num bordel do Nevada, Lamar Odom abriu o coração em entrevista à "US Magazine". O antigo campeão da NBA, hoje com 37 anos e retirado há três, garante ser um verdadeiro "milagre andante".

Durante o tempo em que esteve hospitalizado, Lamar Odom garante ter sofrido "12 derrames e dois ataques de coração". Tudo "consequência de uma vida desregrada, que incluiu consumo de cocaína e "comportamento pouco recomendável". Traduzido por miúdos: casos extra-conjugais. Muitos, para desconsolo da conhecida Khloé Kardashian, já na altura uma figura pública dos Estados Unidos.

"Aparecer na televisão e ser o marido da Khloé Kardashian tornou-me em alguém muito apetecível. Gente que não conhecia de lado nenhum começou a aproximar-se de mim, muitas mulheres e prostitutas apareciam do nada. Se há uma coisa da qual me arrependo durante o meu casamento é ter tido muitos casos. Não foi correto. Lamento não ter mantido a braguilha fechada", disparou o ex-jogador dos Clippers, Mavericks, LA Lakers e Miami Heat.

A droga foi outro dos temas que ajudaram a minar o casamento de quatro anos com uma das irmãs Kardashian. "Escondi-lhe o meu vício durante algum tempo, mas depois libertei-me. Dois anos antes de nos separarmos, estava preso na teia que ela me tinha criado. Ela foi uma desilusão. Assim como eu. O mais triste disto tudo é que não sei se estava desiludido por me andar a drogar ou porque ela me 'apanhou'. Depois disso ela sempre soube que eu consumia cocaína. Não vou dizer que ela aceitava porque isso seria o termo incorreto. Tolerar seria a melhor palavra", assumiu.