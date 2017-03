De acordo com Destatis, o gabinete de estatísticas alemão, depois de ter atingido os 1,9%, em Janeiro, a taxa subiu para 2,2% no mês seguinte, já acima do objetivo de perto mas abaixo dos 2% do BCE.

Este abrandamento no crescimento da inflação em fevereiro é o primeiro desde agosto de 2016 e o valor fica também abaixo das previsões de 1,9% dos analistas. Para a zona euro, estes prevêem que tenha descido de 2%, em fevereiro para 1,8%, em março.

Também em Espanha a taxa de inflação caiu de 3% para 2,3%.

Assim, a pressão para que o BCE retire antecipadamente os estímulos parece ter aliviado, depois de com os valores dos dois primeiros meses do ano esta mudança política ter sido equacionada.