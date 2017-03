O grupo chinês Fosun, detentor de participações em várias empresas portuguesas como o Millenium BCP e dono da Fidelidade, perdeu o presidente executivo (CEO), Liang Xinjun e o vice-presidente executivo, Ding Guoqi.

Lian demitiu-se do cargo alegando “motivos de saúde”. Este é um dos quatro fundadores do Fosun e é considerado um dos mais bem-sucedidos investidores chineses. A decisão foi tomada numa em que a empresa apresentou lucros recorde. Liang será substituído no cargo de CEO por outro dos fundadores do grupo, Wang Qubin.

Também o vice-presidente executivo, Ding Guoqi, abandona a empresa, alegando que quer “passar mais tempo com a família”.

O presidente do grupo chinês, Guo Guangchang, já veio admitir que as demissões vão ter efeitos na empresa. “A partida de Ding Guoqi e Xinjun, em particular a de Xinjun, devido a motivos de saúde, vai ter impacto no Fosun a curto prazo”, afirmou Guo.