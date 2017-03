Um homem de nacionalidade grega, de 67 anos, sofreu uma queda a bordo de um navio que navegava a norte de Aveiro.

O tripulante foi resgatado pela equipa salva vidas do Instituto de Socorros a Náufragos de Aveiro (ISN) e posteriormente transportado para o cais operacional da Capitania, no qual estaria o INEM à espera da vítima.

O homem ficou com vários ferimentos na face, na boca e no nariz, disse o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Carlos Isabel.

A vítima foi transportada para o hospital de Aveiro para observação.