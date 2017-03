A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) reuniu-se, quarta-feira, com dois fabricantes da vacina em Portugal e garantiu que não vão faltar vacinas para fazer farte ao surto de hepatite A.

De acordo com a TVI24, as farmácias têm instruções para quando não tiverem disponíveis as vacinas contactarem diretamente os fabricantes que as enviarão numa questão de horas.

A gestão está a ser feita a nível mundial e não nacional para evitar uma corrida às farmácias. "Devem ser os médicos a prescrever a vacina a quem precisa e as farmácias, depois, entram em contacto com os fabricantes", refere o Infarmed.

Por outro lado, a falta de vacinas em stock parece estar já a verificar-se, confirmou o Grupo de Ativistas em Tratamentos à TVI24.