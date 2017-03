As pessoas mais necessitadas poderão beneficiar de uma redução no IRS já em 2018. A garantia é dada pelo ministro das finanças e revela que a medida está a ser estudada e poderá ser apresentada em abril, no âmbito da atualização do Programa de Estabilidade, revelou entrevista ao Público e à Rádio Renascença.

“Estamos a estudar as várias medidas fiscais que podemos vir a implementar no ano que vem. Também aí remeto para o Programa de Estabilidade: no documento que vamos reapresentar no próximo mês haverá uma dimensão orçamental para ajustarmos na fiscalidade direta e que terá como objetivo apoiar aqueles que, do ponto de vista fiscal, mais necessitam desse apoio”, refere.

Centeno referiu ainda o governo tem “muitas medidas” no Orçamento do Estado, no lado fiscal e no lado da Segurança Social, dando como exemplo o abono de família. “Estamos a estudar e está dentro da resposta que estava a dar, um conjunto de medidas que têm um enquadramento orçamental para poder chegar a indivíduos que, do ponto de vista fiscal, não têm o tratamento que outros já conseguem ter”.