A empresa sueca revelou uma queda de 3,4% dos lucros no período entre dezembro de 2016 e fevereiro deste ano, devido a uma combinação de descontos sazonais e crescimento das receitas a um ritmo inferior ao previsto.

“Para ir de encontro aos rápidos desenvolvimentos no comércio de moda precisamos de ser ainda mais rápidos e flexíveis no nosso processo de trabalho, como por exemplo no que diz respeito à compra e alocação do nosso portfólio”, disse o CEO da H&M em comunicado.

"Para o comércio da em geral, as condições de mercado foram muito duras em muitos dos nossos grandes mercados da Europa central e do sul, e isso refletiu-se nas nossas vendas”, acrescentou Karl Johan Persson, citado pela agência AFP.

A ARKET, a nova marca da H&M, será lançada no terceiro trimestre, com a primeira loja a abrir em Londres, seguindo-se Bruxelas, Copenhaga e Munique, para além das vendas online nos nossos 18 mercados europeus.

A ARKET terá roupa para homens, mulheres e crianças, além de produtos domésticos, e será de uma gama mais alta que a H&M. Cada loja terá uma cafetaria com inspiração na cozinha nórdica.

A H&M tem também as marcas Cos, & Other Stories, Monki, Weekday e Cheap Monday. As vendas destas continuam a aumentar tanto nas lojas físicas como nas lojas online.

A H&M revelou um lucro líquido de 256 milhões de euros de dezembro e fevereiro s e as vendas aumentaram 4%. No entanto o objetivo da gigante sueca é 10% a 15% ano ano.