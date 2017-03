O ex-líder do CDS Ribeiro e Castro desafia o ex-ministro das Finanças Teixeira dos Santos a contar "não só o que correu mal no caso BPN, mas também o que correu mal na derrapagem do BES e da Caixa Geral de Depósitos, assim como no assalto ao Millennium BCP".

Ribeiro e Castro diz que é importante o ex-ministro de José Sócrates contar tudo, porque "ficaríamos melhor elucidados por que motivos vamos todos pagar isto. Já se zangou uma vez com José Sócrates por causa da completa derrapagem das finanças públicas, zangava-se outra por causa do abismo para que foram empurrados os nossos bancos. E ficava tudo em pratos limpos".

O desafio de Ribeiro e Castro, nas redes sociais, é feito no dia em que o ex-ministro das Finanças afirma, numa entrevista à TSF, que "vamos todos" pagar o Novo Banco. "É certo que tudo o que forem perdas imputadas ao processo vão estar no Fundo de Resolução. E esse é um encargo que os bancos vão ter que suportar nos próximos 30 anos e que vão ser repercutidos nos cidadãos", afirmou.

Teixeira dos santos alerta "se o Estado mantiver 25% no banco e for um parceiro mudo, é uma forma de partilhar o risco da operação. Pode correr bem ou pode correr mal".