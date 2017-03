O grupo Crédito Agrícola apresentou um resultado líquido consolidado de 59,7 milhões de euros em 2016. No mesmo período o negócio bancário do grupo apresentou um resultado líquido de 72,1 milhões de euros, representando um crescimento de 28% face a 2015.

No final de dezembro, a carteira de crédito (bruto) a clientes ascendia a 8,7 mil milhões de euros, um crescimento de 3,4%, face a 2015, o que é significativo quando comparado com a quebra de 3,2% registada pelo conjunto das instituições financeiras a atuar em Portugal.

“O grupo deu continuidade à estratégia implementada de uma gestão sã e prudente, refletida num reforço de provisões e imparidades de 56 milhões de euros”, revelou ainda a instituição financeira.

Os recursos totais de clientes totalizaram 14,0 mil milhões de euros (dos quais 11,8 mil milhões sob a forma de depósitos bancários) em 2016, evidenciando um crescimento, em termos homólogos, de 5,7% correspondente a 760 milhões de euros. O crescimento nos produtos fora do balanço bancário verificou-se essencialmente nos fundos de investimento mobiliário que aumentaram 26 milhões de euros (+6,8%) face ao período homólogo. No final de 2016, o rácio de transformação de depósitos em crédito líquido ascendia a 67,9%, significativamente abaixo do limiar máximo de transformação recomendado (120%).

Em termos de qualidade da carteira de crédito, o rácio de crédito vencido há mais de 90 dias em dezembro de 2016 era de 6,2% e o rácio de cobertura do crédito vencido há mais de 90 dias situou-se nos 133,2%.

A instituição financeira explica que, os resultados do negócio bancário foram, em parte, contrabalançados com perdas registadas, pelo grupo Crédito Agrícola, nos veículos de desinvestimento imobiliário.

A instituição financeira destaca ainda os resultados das empresas do grupo em 2016, nomeadamente um acréscimo de 4,2 milhões de euros da CA Vida (seguros vida), de +3,8 milhões de euros da CA Seguros (seguros não vida) e de -0,3 milhões de euros da CA Gest (gestora de ativos).