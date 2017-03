Mário Centeno diz que está descansado em relação ao seu trabalho no caso Montepio. “Eu estou descansado em relação ao meu trabalho em relação a essas situações. Não quero que esta minha resposta seja lida de outra maneira que não seja esta que acabei de lhe dar. Todas as instituições financeiras portuguesas, para terem uma situação estável, quando projetada no futuro, precisam de uma economia que as sustente, e o inverso também é necessário. O que temos estado a fazer reforça o sistema financeiro”, revelou o ministro das Finanças em entrevista ao Público.

Centeno não quis, no entanto, responder a perguntas relacionadas com os problemas do banco, nomeadamente sobre a idoneidade de Tomás Correia, o presidente do Associação Mutualista Montepio Geral.

Já em relação à venda do Novo Banco, o ministro das Finanças diz que “não é verdade que o Estado fique sem poder sobre nada”.

“A negociação está a decorrer a bom ritmo, e envolve muitas partes. Nunca comentei negociações que tenho a correr. O que lhe posso garantir é que neste momento – e como resulta do comunicado que o Governo emitiu logo no início do ano – as preocupações que o Governo tem neste processo são com a estabilidade do sistema financeiro, a estabilidade da instituição e com a sua continuidade. Depois, preocupações com o dinheiro dos contribuintes e o envolvimento financeiro que o Estado possa ter. Todas estas vertentes vão ser acauteladas e consideradas na conclusão do negócio”, justifica.

Centeno garante também estar descansado relativamente aos futuros donos do banco, a Lone Star, e desvaloriza o facto de esta ser conhecida como "fundo abutre". Até porque "os mercados têm todos um aspecto predatório, numa certa dimensão", considera.