Teixeira dos Santos está contra a nacionalização do Novo Banco, porque que há “risco” para o Estado e porque “mais tarde ou mais cedo os portugueses vão pagar a fatura. A garantia foi dada pelo ex-ministro das Finanças em entrevista ao Diário de Notícias/ TSF.

“Vamos todos pagar isto. Este é um encargo que vai ser repercutido nos cidadãos”, sublinhou o atual presidente do banco BIC, dizendo ainda que “é certo que tudo o que forem perdas imputadas ao processo [de venda do Novo Banco] vão estar no Fundo de Resolução. E esse é um encargo que os bancos vão ter que suportar nos próximos 30 anos e que vão ser repercutidos nos cidadãos", afirmou.

O ex-governante distingue ainda este processo da nacionalização do BPN, levado a cabo no Executivo de José Sócrates em 2008. E explica: “na altura em que o BPN foi nacionalizado não havia instrumentos jurídicos de intervenção que estavam disponíveis quando foi a resolução do BES”. “A nacionalização era o possível à luz do quadro legal existente”, garantiu.

“Quando a venda à Lone Star foi anunciada dizia-se que o fundo queria uma garantia do Estado para acautelar algumas contingências que pudessem vir a afetar o valor do Novo Banco. A solução em que o Estado mantém 25% da participação no banco e é um parceiro mudo, sem qualquer interferência na gestão nem sequer com direito de voto, é uma forma de partilhar um risco da operação, ou seja, é uma forma de garantir que o Estado vai suportar, por essa via, aquilo que possam vir a ser vicissitudes no futuro do Novo Banco”, sublinhou.

Por isso mesmo, Teixeira dos Santos defende que, “não faz sentido o Estado não ter direito de voto”.

Recorde-se que, o processo de venda do Novo Banco ao fundo de investimento norte-americano Lone Star está na fase final e a assinatura será feita esta semana, confirmou na quarta-feira o ministro das Finanças, Mário Centeno, em Londres.

As negociações entre as duas partes estão a decorrer desde fevereiro e, segundo o calendário definido pela Comissão Europeia, a instituição financeira tem de ser vendida até ao verão deste ano.