Ivanka Trump vai juntar-se oficialmente à administração do pai. Ontem à noite, a filha mais velha do presidente dos EUA confirmou que irá integrar a equipa republicana na Casa Branca, no papel de “assistente do presidente”.

Através de um comunicado, citada pelo “Washington Post”, Ivanka explicou que a sua entrada na Ala Oeste do edifício presidencial norte-americano foi decidida depois de “ouvir as preocupações levantadas por alguns”, sobre a sua anterior posição de assessoria, sem pertencer aos quadros da Casa Branca, nem estar sujeita ao regulamento aplicado aos restantes funcionários, uma situação que levantou dúvidas, do ponto de vista ético, junto da oposição democrata.

Ivanka garantiu ainda que continuará a “trabalhar em boa fé com o conselho da Casa Branca” e com a sua própria equipa, no exercício das suas funções. Antes, já tinha garantido, em declarações ao Politico, que dava ao pai os seus “conselhos adultos e sinceros”, como sempre fez durante “a vida toda”. A nova funcionária não receberá, no entanto, qualquer remuneração pelo trabalho realizado.

A Casa Branca também divulgou um comunicado, no qual se mostrou “agradada” com a escolha de Ivanka, de “dar este passo no seu papel, sem precedentes, como Primeira Filha e como assistente do presidente”.

Recorde-se que o marido de Ivanka, Jared Kushner, serve igualmente a Sala Oval, como conselheiro de Trump, e passará a liderar o novo Gabinete de Inovação Americana, criado para trazer a “mentalidade empresarial” para dentro da Casa Branca, arranjando soluções para ultrapassar a burocracia do sistema político federal dos EUA.

I am very excited to support my father and husband in the launch of The White House Office of American Innovation! https://t.co/xUFZNKDHCV — Ivanka Trump (@IvankaTrump) March 28, 2017