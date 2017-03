O dono de um restaurante vegan em Espanha proibiu uma mãe de dar um biberão à filha de quatro meses dentro do seu estabelecimento.

Quando a mãe começou a dar o biberão à bebé, o dono do restaurante aproximou-se do grupo e deixou um bilhete em cima da mesa, informando da proibição, de acordo com o EL Mundo.

Mais tarde, a mãe deixou uma crítica no site do Tripadvisor, onde escreveu que se tinha sentido “humilhada e indefesa”.

O dono do El Vergel reagiu à avaliação daquela mãe e respondeu: “As mães verdadeiramente humilhadas são aquelas violadas durante toda a sua vida para ter bebés que lhes são roubados e esquartejados, para que os humanos lhes roubem o leite que era para eles: estas mães são as vacas, as ovelhas e as cabras, vítimas do biberão do seu filho”.

O proprietário justificou a proibição com o facto de o leite do biberão ser de origem animal, o que vai contra a filosofia do seu restaurante. O dono do El Vergel sublinhou ainda que a regra estava escrita na porta de entrada do restaurante.

Para ele, a proibição do biberão obedece à mesma lógica de proibir a entrada a qualquer pessoa que tenha consigo uma carteira de pele.

A situação só veio agora a público e já gerou muitos comentários, ora apoiando a atitude do dono do restaurante, ora criticando-a, mas já aconteceu há um ano.