O espetáculo volta a Lisboa em Setembro no Auditório dos Oceanos no Casino Lisboa. Para Janeiro do próximo ano está marcada a estreia no Porto.

Ao longo dos primeiros dois meses, viram "Avenida Q" mais de 17 mil pessoas, de acordo com números avançados pela organização. O elenco é formado por Ana Cloe, Diogo Valsassina, Samuel Alves, Gabriela Barros, Inês Aires Pereira, Rui Maria Pêgo, Rodrigo Saraiva e Manuel Marques.