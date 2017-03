O árbitro e a sua auto-estima

Não há competição desportiva oficial que dispense uma equipa de arbitragem.

É ela que faz respeitar as leis do jogo, é ela que oficializa os resultados. Os árbitros independentemente de serem colocados acima dos demais competidores, eles apresentam-se sozinhos perante os outros intervenientes do jogo e infelizmente são alvo do “fogo cruzado” de críticas, denúncias, vexames e até agressões físicas o que nada dignificam a prática desportiva.

A grande maioria das pessoas que vão assistir a um jogo de futebol, elas não imaginam o que é ser árbitro e nem o que ele representa, os seus conhecimentos, as pressões e o clima que o rodeia.

A atuação do árbitro é vista e sentida pelos espetadores de forma negativa e assim tornando-se alvo direto de protestos, correndo o risco de ser agredido pelos que o contestam no jogo, e sair de campo escoltado pela força pública. Tais situações ocorrem principalmente em virtude de problemas educacionais, sociais, económicos e culturais, vividos pelas pessoas ali presentes, além disso, também pela influência exercida pelos media.

Na época da informática aplicada à televisão como por exemplo: (replay, câmera lenta, tira teima, slow motion, entre outros recursos), em que o futebol é mostrado com detalhes, com ângulos dos lances, jogadas, repetições, os agentes da TV tem ao seu dispor um “olhar eletrónico” que o árbitro não tem. Por norma a interpretação feita pelos agentes da televisão são para questionar o árbitro quanto á sua lealdade às leis do jogo, insinuando muitas vezes como favorecimento a uma equipa em detrimento de outra. São estas situações, especialmente, que dificultam e tornam a complexa a atuação do árbitro de futebol.