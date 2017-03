O surfista português Frederico Morais, 25 anos, terminou a sua prestação no Drug Aware Margaret River Pro, segunda etapa do circuito mundial de surf, no 25º lugar.

"Kikas" foi eliminado pelo australiano Adrian Buchan, 34 anos, na segunda ronda da prova. Frederico fez uma onda excelente de 8,57 pontos (em 10 possíveis), à qual juntou um 6,93, totalizando 15,50 pontos, ficando, assim, atrás dos 16,50 do seu adversário. A título de curiosidade, refira-se que entre todos os surfistas eliminados na segunda ronda, Frederico foi aquele que fez a maior pontuação. Morais foi obrigado a surfar a segunda fase depois de terminar o seu heat da primeira em 3º lugar.

A próxima etapa do circuito mundial, onde Frederico irá competir, é o Rip Curl Pro Bells Beach, em Bells Beach, Victoria, Austrália, e acontece entre os dias 12 e 24 de abril.