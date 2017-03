Costa, fase II

Depois da conquista do défice, Costa parte para as autárquicas, para os entendimentos sobre o OE de 2018 e para a pacificação dos bancos com o fito na maioria absoluta

Com a conquista da meta propagandística do “défice mais baixo” da democracia – que a rua dos cartazes nos impõe por esse país fora –, António Costa, enquanto aguarda ainda o reconhecimento europeu pela façanha orçamental, entra na segunda fase do seu mandato “improvável”. Com tudo para dar certo, convenhamos. Gerindo com antecipação. Aproveitando o desnorte alheio. Tapando e destapando notícias, vicissitudes e surpresas. Afirmando-se.

Este segundo ciclo deverá ter como trilho o suficiente para aspirar a maioria absoluta nas próximas eleições legislativas, concretizada que seja até ao fim a engrenagem montada com BE e PC. Essa maioria deverá começar por ser preparada pela vitória do PS nos desafios fundamentais das autárquicas. Ou seja, nas principais cidades do país, onde o PS está (como Lisboa, Sintra, Gaia ou Coimbra), onde o PS apoia e controla (como no Porto) e onde o PS aspira a ocupar o poder municipal (como Braga, Aveiro, Évora, Bragança ou Faro). Estão demasiados holofotes colocados em Lisboa e Porto e esquecem-se os mais distraídos que as câmaras que podem virar de PSD ou PSD-CDS para PS são as que vão determinar uma possível leitura política das autárquicas. Isto é, será nesses eleitorados que se verá a influenciação do mandato do governo central na suscetibilidade de viragem do “centro” contra os poderes locais instalados. Por isso, parece ser errada a estratégia de PSD e CDS em concentrarem-se demasiado na guerra lisboeta (irrelevante para o sustento que Costa pretende retirar dos resultados municipais e decidida a partir do momento em que não há coligação de centro-direita), desentenderem-se e, pior, desmerecerem a coesão para salvaguardar as câmaras conquistadas em 2013 e vencerem naquelas que podem ser conquistadas em 2017. Um desperdício, portanto, a que Costa assiste com um deleite irrepetível.

Para esse processo eleitoral correr pelo melhor, é crucial que a estabilidade do governo não seja beliscada nem por um sopro de vento. É naturalmente aconselhável que o Orçamento do Estado para o próximo ano comece já a ser limado, em especial para se detetarem os pontos em que BE e PC vão batalhar. Se essas matérias são as carreiras na função pública, a tributação em IRS ou as habituais reivindicações laborais, isso não interessa tanto perante a magnitude da providência: evitar todo e qualquer ruído de instabilidade no momento crítico das autárquicas. Compreende-se que as antecipações estão a ser feitas para que a conflitualidade não seja tema. Antes o tema seja o exemplo, a ponderação e o entendimento. O começo de possíveis vitórias, portanto.

Desconfio que até ao início massivo das férias dos portugueses se vai continuar a falar muito de bancos. O choque das medidas da nova gestão da Caixa recapitalizada, a “venda” do Novo Banco e as suas condições, assim como as surpresas do Montepio. Sem esquecer os desenvolvimentos dos processos em tribunal. Concluímos que de uma ponta à outra não havia ponta de estabilidade e garantia no sistema financeiro e creditício. E essa desgraça, se for resolvida a contento no tempo do governo do PS, será necessariamente um crédito político. Logo, Costa aposta tudo nessa ficha, pois sabe que só ela pode comparar-se com a resistência de Passos e Portas ao resgaste da troika. A pacificação dos bancos e dos lamentos dos lesados será um trunfo letal para ser jogado no momento da verdade.

Esse momento chegará. E nesse dia Costa não hesitará em pedir a maioria aos portugueses. Para governar sozinho, como, dirá, fez para merecer.