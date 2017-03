Outra exibição memorável de Russel Westbrook resgatou mais uma vitória "in extremis" para os Oklahoma City Thunder. A fazer uma temporada extraordinária, o base somou mais um triplo-duplo (já lá vão 38), entrando mesmo na história da NBA como o primeiro a marcar uym triplo-duplo com um máximo de pontos (57), superando o registo de 53, que pertencia a James Harden (2016) e Wilt Chamberlain (1968).

Os Thunder entraram para o quarto período bastante atrás dos Orlando Magic, mas a fantástica performance de Westbrook acabou por levar o jogo para prolongamento. Aí, a equipa de Oklahoma foi mais forte, vencendo por 106-114 e garantindo o apuramento para o play-off. Westbrook terminou o encontro com um registo de 57 pontos, 13 ressaltos e 11 assistências.

Outra reviravolta aconteceu em casa dos San Antonio Spurs, que chegaram a estar a vencer por 20 pontos ainda no primeiro período. Os Golden State Warriors, porém, acabariam por conseguir dar a volta: 98-110. Com este resultado, consolidaram o primeiro lugar na Conferência Oeste, precisamente à frente do adversário desta madrugada.

Realce também para a derrota caseira dos Boston Celtics frente aos Milwaukee Bucks (100-103), que retirou a liderança da Conferência Este ao conjunto de Boston.

RESULTADOS:

Orlando Magic-Oklahoma City Thunder, 106-114 (a.p.)

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks, 92-99

Boston Celtics-Milwaukee Bucks, 100-103

New York Knicks-Miami Heat, 88-105

Toronto Raptors-Charlotte Hornets. 106-110

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers, 110-97

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks, 121-118

San Antonio Spurs-Golden State Warriors, 98-110

Los Angeles Clippers-Washington Wizards, 133-124

Sacramento Kings-Utah Jazz, 82-112