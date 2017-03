A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) avisou, esta quarta-feira, que há contribuintes que estão a receber mensagens falsas por email a solicitar o pagamento de dívidas fiscais.

Na página da AT pode ler-se o alerta que refere: "estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a descarregar um ficheiro com conteúdo malicioso".

A AT recomenda que os contribuintes que receberem esta mensagem falsa a apaguem e leiam as recomendações sobre segurança informática no Portal das Finanças.

O email que alguns contribuintes estão a receber dá conta de que está a ser realizada uma atualização da lista de devedores e que o contribuinte em causa terá de pagar uma determinada quantia para que a situação fiscal fique regularizada e o seu nome seja excluído.

Este alerta surge pouco tempo antes do início do prazo único para entrega de IRS, que começa já este sábado, dia 1 de abril, decorrendo até 31 de maio.