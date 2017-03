Prós e contras dominaram as conversas nas semanas que antecederam o dia do batismo do Aeroporto Cristiano Ronaldo. E esse dia chegou. Entre discursos elogiosos, orgulhos próprios e ‘farpas’ havia de ser um busto de Ronaldo, feito por um escultor da região, a roubar as atenções da cerimónia.

O relógio ainda não marcava as 11.30 horas quando o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, aterraram, mas de carro (!), no aeroporto da ilha. Festa maior só com a chegada de Cristiano Ronaldo, no mesmo instante. O jogador português, nascido na Madeira, não escondeu o orgulho e a honra da renomeação na hora de discursar. “Sempre disse que as homenagens devem ser feitas enquanto as pessoas estão vivas”, acentuou o capitão da seleção das quinas, aproveitando o momento para reforçar uma ideia: “toda a gente sabe que tenho orgulho das minhas raízes e da minha terra”. “Tentarei sempre dignificar Portugal e, em especial, a Madeira, com dedicação, espírito de sacrifício e paixão”, acrescentou o avançado do Real Madrid que, no entanto, não deixou de falar da polémica em torno da mudança de nome. Consciente de que a escolha esteve longe de ser uma decisão consensual, Ronaldo afirmou: “não sou hipócrita. Fico feliz e honrado”, na certeza de que a escolha não agradou a todas as pessoas. “Algumas, se calhar, estão aqui neste momento”, atirou. Fora de polémicas, o melhor jogador do mundo agradeceu ainda a “coragem e a firmeza” do Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Visivelmente satisfeito, CR7 deu o lugar no palco a Marcelo. Depois do distanciamento adoptado no processo de alteração do nome, o Presidente da República lembrou que, embora tenha sido uma “escolha arriscada, corajosa e muitíssimo rara e quase única” [a par de Cristiano Ronaldo só há outro caso no mundo – o do futebolista George Best. Em 2006 o aeroporto de Belfast, na Irlanda do Norte, foi rebaptizado com o nome do irlandês, antiga estrela do Manchester United]. “Cristiano Ronaldo é um exemplo de excelência a título individual, como melhor jogador do mundo, e a título coletivo, como capitão da seleção campeã da Europa. Essa excelência alimenta o nosso orgulho. Ronaldo projeta a Madeira e projeta Portugal como mais ninguém”, acentuou o Chefe de Estado. Para Marcelo, “Ronaldo será sempre assim, mesmo quando não entrar em nenhum relvado. A Madeira e Portugal confiam ilimitadamente nele. Será sempre um exemplo. Esta é uma escolha excecional para uma pessoa excecional que nunca nos desiludirá”, concluiu.

Busto tornou-se viral

Sob a placa, com o nome do jogador, entretanto destapada, estava um busto a representar o herói do momento. Ronaldo, claro. Uma situação absolutamente normal, não fosse a escultura mostrar-se “pouco fiel” para alguns internautas e ter virado piada do dia nas redes sociais. “Será que foi Messi que a fez?”, “É suposto ser o Ronaldo?” ou “Que vergonha, mais valia não estar lá nada” são alguns dos comentários que podem ler-se na rede. Uma situação que deu que falar também na imprensa internacional. “Cristiano Ronaldo tem um aeroporto baptizado em sua honra... e um busto duvidoso”, escreveu o The Guardian. Já o Independent alongou-se na matéria com um artigo dedicado exclusivamente à nova escultura. Num texto em que levanta sete questões sobre a obra, o conceituado jornal inglês diz: “Porque é que Ronaldo não está chateado? Quando é que finalmente vão encomendar uma boa estátua de Ronaldo?”, enquanto o Daily Mail afirmou: “Cristiano Ronaldo cara a cara com estátua questionável, enquanto responde aos críticos que se opuseram à mudança do nome do aeroporto da Madeira em sua honra”. Depois de Cristiano Ronaldo, as atenções viram-se para Emanuel Santos, escultor responsável pelo busto que, apesar da onda de críticas e da paródia na internet, se sente orgulhoso com o resultado final.