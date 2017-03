O parlamento discute hoje os projectos de lei do Bloco de Esquerda, PCP, PEV e da direita para travar as portagens na Via do Infante. A esquerda defende a eliminação das portagens na A22. PSD e CDS recomendam ao governo a suspensão da cobrança de portagens até à conclusão das obras de requalificação da EN-125.

O Bloco de Esquerda argumenta que as portagens fizeram aumentar o número de acidentes. "A mobilidade na região regrediu cerca de 20 anos, voltando a EN-125 a transformar-se numa via muito perigosa, com extensas filas de veículos e onde os acidentes de viação ocorrem com frequência, com muitas vítimas mortais e feridos graves".

O diploma dos bloquistas refere ainda que a região "perdeu competitividade económica e social em relação à vizinha Andaluzia, com muitas dificuldades e falências de empresas".

O projecto dos comunistas também defende que "a introdução e manutenção de portagens, além dos custos económicos e sociais, representa um insuportável sacrifício em vidas humanas".

O PSD não defende a abolição definitiva de portagens, mas recomenda ao governo a suspensão da cobrança "nos troços da A22 a que correspondam troços na EN-125 encerrados ou sujeitos a obras". O CDS apresentou um projecto de resolução no mesmo sentido.

Os socialistas não apresentaram nenhum diploma. O PS chumbou, há quase um ano, a abolição das portagens nas ex-Scut com o argumento de que é "necessário fazer um esforço de equilíbrio orçamental". As portagens na Via do Infante começaram a ser cobradas há cinco anos.