Em qué momento se ha jodido” o PSF?

Talvez o maior livro de Mario Vargas Llosa seja o “Conversa na Catedral”. E é possível que a melhor segunda frase de sempre do arranque de um romance não seja a de “Ana Karenina” (“As famílias infelizes são-no cada uma à sua maneira, etc.”) mas a da “Conversa na Catedral”: “En qué momento se había jodido el Perú?”.

É uma frase universal que me ocorre agora a propósito dos socialistas franceses. Qual foi o momento em que o PSF se tramou? A declaração de apoio de Manuel Valls, ex-primeiro-ministro dos socialistas franceses ao candidato centrista/liberal Emmanuel Macron marca o fim do Partido Socialista Francês. Em que momento é que o PSF se lixou? Foi quando elegeu François Hollande que governou totalmente contra as suas promessas e não conseguiu inverter a austeridade, que foi o seu programa eleitoral?

Foi quando pôs no cargo de primeiro-ministro Manuel Valls, o socialista que não gostava do nome “socialista” e queria mudar o nome do PSF? Ou tramou-se quando foi buscar à elite financeira Emmanuel Macron, um banqueiro que estava longe de ser um socialista, para ministro da Economia? Hoje, é Macron a liderar a oposição a Le Pen nas sondagens. A decisão ontem anunciada por Manuel Valls de não apoiar o candidato oficial do seu partido – Benoît Hammon, da ala esquerda, que saiu do governo Valls em conflito político – e virar-se para o independente Macron é um momento simbólico da decadência do Partido Socialista Francês.

Em que momento é que os partidos socialistas europeus se tramaram? Quando desataram a produzir Dijesselbloems em série para alegria da direita dominante na União Europeia? Quando se deixaram capturar pelo todo-poderoso sistema financeira de várias maneiras, nomeadamente ocupando altos cargos? Houve um momento em que o socialismo europeu “se jodió”. Enquanto não identificar o momento, nunca mais irá a lado nenhum.