O alerta do desaparecimento foi dado às autoridades pelas 17:00, com o relato de uma mochila e uns sapatos encontrados na areia e de ter sido avistada uma pessoa a entrar no mar mas que nunca mais regressou.

De acordo com o comandante Nuno Cortes Lopes, em declarações à Lusa, foram iniciadas buscas em terra e no mar e já foi verificado o conteúdo da mochila. As autoridades encontraram bebidas, comprimidos e a identificação de um homem acompanhado por um serviço de psiquiatria, com uma idade compreendida entre os 30 e os 40 anos.

A mãe do indivíduo, ao ser contactada, terá contado que existe um historial de problemas psiquiátricos e tentativas de suicídio.

Até ao cair da noite, as buscas contaram com a presença de elementos dos Bombeiros de Faro e da Polícia Marítima para as buscas em terra e para as buscas no mar contaram com o apoio de uma lancha da Polícia Marítima e uma lancha salva-vidas do Instituto de Socorro a Náufragos.