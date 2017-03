E quando parecia que o assunto já estava esquecido, eis que a Polícia Judiciária agiu e mostrou que a Justiça portuguesa tarda e até pode falhar, mas pelo menos esforça-se para obter respostas. Durante a manhã de ontem, a PJ fez seis detenções (cinco futebolistas e um membro da claque do FC Porto “Super Dragões”) e constituiu mais oito arguidos com ligações à indústria do futebol, no que pode ser visto como a segunda fase da operação “Jogo Duplo”. A primeira, recorde-se, teve lugar em maio do ano passado, com 15 jogadores, dirigentes e elementos ligados ao mundo das apostas a ser detidos preventivamente por suspeitas de corrupção desportiva (ativa e passiva) e “match-fixing” – a expressão pomposa e anglo-saxónica utilizada para nos referirmos a manipulação de resultados.

A investigação reporta-se às temporadas 2014/15 e 2015/16 e o universo abrangido pela mesma cinge-se à II Liga. Dos cinco atletas detidos ontem, três representavam o Oriental na época transata (Tiago José Mota, Pedro Mendes e Hugo Grilo), um era jogador do Penafiel (Tiago Rosa) e outro representava o Académico de Viseu (Tiago Costa). O tal membro dos “Super-Dragões” funcionaria como intermediário entre os jogadores e os apostadores, alegadamente provenientes do mercado asiático. Através desta prática, os apostadores podiam saber quem ia ganhar determinado jogo, o resultado e até, por exemplo, a que altura do encontro iria haver golos. Os detidos serão agora presentes ao Ministério Público para primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, respondendo por presumíveis crimes de associação criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva, no âmbito da “lei da corrupção desportiva”.

Em comunicado, a PJ informou que as detenções da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) surgiram na sequência de 16 buscas domiciliárias, em Lisboa, Vila Franca de Xira, Ovar, Gaia, Porto, Fátima, Sesimbra, Loures, Santa Maria da Feira, Sanfins e Ermesinde, tendo ainda sido apreendido “diverso material relacionado com a prática da atividade criminosa em investigação”. Uma investigação onde a PJ contou com a colaboração da EUROPOL, de entidades estrangeiras de monitorização de jogos e da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que não demorou a reagir. “A FPF acompanha de forma regular e conhecedora o trabalho da UNCC e reafirma que Portugal não pode ser terreno fértil para comportamentos e ações criminosas associadas ao futebol, pelo que continuará a trabalhar, no limite das suas competências, para um futebol mais limpo e digno de um país Campeão Europeu”.

Entretanto, também o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, se fez ouvir, garantindo mão de ferro para os prevaricadores. “O nosso posicionamento tem sido de tolerância zero, queremos que haja resultados quanto antes para que, de uma vez por todas, possamos ter um futebol mais puro e mais são. A Liga tem monitorizado todas estas ações, num trabalho que tem sido feito em conjunto com as entidades judiciais e policiais e com a Federação Portuguesa de Futebol”, salientou o dirigente.

Viseu e Penafiel fogem do assunto

Os três clubes visados foram lestos a reagir à notícia. Tanto o Académico de Viseu como o Penafiel se demarcaram das ações dos seus ex-jogadores, garantindo que o plantel trabalhou ontem com normalidade e que ambas as direções “repudiam todos e quaisquer atos que visem falsear resultados desportivos”. Já o Oriental revelou que dois jogadores do atual plantel (presumivelmente Hugo Grilo e Tiago José Mota) foram “prestar declarações”, no seguimento da operação que já se havia iniciado em maio de 2016.

Então, quatro jogadores do plantel orientalista foram detidos (Rafael Veloso, João Pedro, André Almeida e Diego Tavares). O último, central brasileiro, foi mesmo preso preventivamente, estando atualmente em prisão domiciliária, tal como outros dois empresários – um dos quais com ligações aos “Super-Dragões”. Estes três arguidos fazem parte de um rol de 15 pessoas detidas nessa fase, depois de realizadas 31 buscas, numa operação que reuniu mais de 70 inspetores da PJ.

Em Dezembro passado, na sequência de um recurso do Ministério Público, os oito jogadores suspeitos (quatro jogavam na Oliveirense e outros quatro no Oriental) foram suspensos de funções, ficando impedidos de jogar em equipas da I e II Liga (os dois campeonatos profissionais). Destes, só dois estão atualmente em atividade, mas nos escalões distritais, que não estão abrangidos pela decisão judicial.

O processo, refira-se, englobava indícios de duas situações distintas. Uma das quais, a questão já enunciada das apostas – e que está agora novamente na baila. A outra estava relacionada com a viciação de resultados, com o Leixões na mira da Justiça: de acordo com os dados a que a investigação teve acesso, o então presidente da SAD matosinhense, Carlos Oliveira, e o seu diretor-desportivo, Nuno Silva, teriam aliciado jogadores da Oliveirense, seu adversário na última jornada, para garantir que o Leixões vencia o encontro e se salvava da descida – os de Oliveira de Azeméis já tinham a despromoção consumada há várias semanas. Os dois dirigentes deixaram entretanto de exercer funções no Leixões – que venceu, de facto, esse jogo, por 2-1, com o golo do triunfo a surgir a três minutos do fim...

Placard deu bronca

Já esta temporada, ficou célebre o caso do Feirense-Rio Ave, que virou as suspeitas para a I Liga, até então impune a este tipo de suspeições. Na tarde de 6 de fevereiro, e por ordem do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa suspendeu as apostas no Placard para o referido encontro. Horas depois – e em cima do início do jogo –, a entidade justificou a decisão com o “fluxo anormal de apostas de sentido único [vitória do Feirense] e o risco financeiro envolvido”.

A Imprensa desportiva nacional foi célere, porém, em revelar a existência de uma aposta (dividida por vários boletins, dado que o valor máximo de uma aposta no Placard é de mil euros) de 100 mil euros num terminal da Póvoa de Varzim, feita por um cidadão chinês. Tal cenário, porém, nunca chegou a ser confirmado oficialmente. A verdade é que o Feirense venceu mesmo (2-1)...