A segunda edição do Open Tazegzout, que hoje (quarta-feira) começou, é o último dos seis torneios marroquinos do Pro Golf Tour, a mais conceituada das terceiras divisões do golfe profissional europeu.

Ao longo desses seis torneios foi organizado um ranking especial e o melhor jogador do Pro Golf Tour em Marrocos receberá o tal convite para jogar no conceituado percurso do Royal Golf Dar Es Salam, de 13 a 16 de abril.

Este ano, o torneio patrocinado pela família real marroquina é ainda mais apetecível e o seu “prize-money” é mesmo superior ao do Portugal Masters, o mais importante torneio de golfe português.

«Era ótimo e vou fazer por isso», disse Pedro Figueiredo ao Gabinete de Imprensa da FPG, depois de uma boa primeira volta de 68 pancadas, 4 abaixo do Par do bonito traçado do Tazegzout Golf, em Agadir.

O jogador do Benfica somou 6 birdies e 2 bogeys, bem distribuídos com 34 pancadas no back nine e outras 34 no front nine.

“Figgy” insere-se no grupo dos 4º classificados, empatado com outros cinco jogadores, a 4 pancadas do líder, o alemão Nicolai von Dellingshausen, que esteve soberbo com 64 (-8).

O Open Tazegzout distribui 30 mil euros em prémios monetários, apresenta uma boa lista de 122 participantes, termina na sexta-feira e, para já, no tal ranking marroquino do Pro Golf Tour, há 16 jogadores ainda com hipóteses matemáticas de arrebatarem o tal convite para o Troféu Hassan II.

O suíço Marco Iten lidera com 8.139 pontos, seguido do holandês Robbie van West (7.352) e de Pedro Figueiredo (7.063).

Já na Ordem de Mérito do Pro Golf Tour, que no final do ano oferece ao top-5 o cartão para o Challenge Tour, a segunda divisão europeia, é Pedro Figueiredo quem lidera.