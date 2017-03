O funeral do cantor, que morreu no dia 25 de dezembro do ano passado, de causas naturais, ocorreu hoje no cemitério de Highgate, em Londres, numa cerimónia “privada”. “Família e amigos próximos” reuniram-se uma última vez para se despedirem de George Michael.

A informação é avançada pela BBC, que teve acesso ao comunicado emitido pela família do artista.

Na mesma nota, os familiares do cantor agradecem “aos fãs de todo mundo pelas muitas mensagens de carinho e apoio” e pedem “respeito” pela sua privacidade para que possam viver as suas vidas “longe de qualquer intrusão dos media”.

Recorde-se que no início deste mês, a investigação à morte do cantor foi dada como terminada.