A relação entre Cristiano Ronaldo e a irmã Katia Aveiro está a passar um momento menos bem. A cantora foi a única da família que não esteve presente no aeroporto da Madeira, para a cerimónia que marcou a mudança de nome do aeroporto para Cristiano Ronaldo.

Para além de não ter estado presente na cerimónia, Katia Aveiro também não marcou presença no jogo de ontem, terça-feira, entre Portugal e Suécia, que também aconteceu na Madeira.

De acordo com alguns rumores que já foram mencionados anteriormente, esta zanga deve-se ao facto de Cláudio Coelho, ex-concorrente da Casa dos Segredos, ter participado no reality show da TVI com o segredo “Já dormir no quarto do Ronaldo”.