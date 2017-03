Emanuel dos Santos, autor do busto que tem dado azo a muitas brincadeiras na internet, explicou que foi o próprio a avançar com a iniciativa da obra, sendo depois aprovada pela direção do aeroporto.

“Por iniciativa própria decidi fazer um projeto para apresentar à direção do aeroporto. Pus mãos à obra, mostrei o projeto e mandaram-me avançar com o trabalho”, contou à RTP Emanuel dos Santos.

O autor acrescentou que o busto de Ronaldo foi feito “em quinze dias”.



Recorde-se que o aeroporto da Madeira foi batizado esta quarta-feira como aeroporto Cristiano Ronaldo.