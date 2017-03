FC Porto e Benfica receberam esta quarta-feira a presença surpresa de elementos da Autoridade de Anti-Dopagem de Portugal (ADoP). A entidade realizou controlos anti-doping a todos os jogadores dos dois plantéis, três dias antes do encontro da Luz, que se pode revelar determinante para as contas do título.

Nos dragões, refira-se, Nuno Espírito Santo já contou com os internacionais portugueses Danilo Pereira e André Silva, mas Rúben Neves e Diogo Jota (sub-21), Rui Pedro (sub-19), Herrera e Layún (México) e Maxi Pereira (Uruguai) ainda não foram opção. Por essa razão, chamou seis jogadores da equipa B para treinar com o plantel principal.

No Seixal, Rui Vitória também já contou com a presença dos portugueses Pizzi, Nélson Semedo e Eliseu, dos gregos Samaris e Mitroglou, dos sérvios Zivkovic e Jovic e do sueco Lindelof, que permanece em dúvida para o encontro. Espera ainda pelo regresso de Ederson (Brasil), Carrillo (Peru) e Raúl Jiménez (México), além do jovem luso Pedro Pereira (sub-19).