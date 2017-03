Mick Schumacher falou pela primeira vez sobre o pai, Michael Schumacher, o seu “ídolo”.

“O meu pai é o meu modelo. Ele é o melhor, o meu ídolo”, disse o filho do antigo piloto de Fórmula 1.

O jovem de 18 anos, que quer seguir as pisadas do pai e se prepara para a estreia na Fórmula 3, disse ainda à RTL que o seu sonho é “ser campeão do mundo de Fórmula 1”.

"Vamos ver o que o futuro trará para mim e para o meu pai", acrescentou.

Recorde-se que em 2013 Michael Schumacher teve um grave acidente de ski, que o deixou em coma. Atualmente, o ex-piloto recupera em casa, na Suíça.