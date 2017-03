Imagem inacreditável que chega do encontro particular entre Angola e África do Sul, que se disputou nesta terça-feira e que terminou empatado sem golos.

O grande destaque do encontro (pela negativa) vai para uma ação do... árbitro, Joshua Bondo, que a dado momento, quando confrontado com um protesto do angolano Natael Paulo, deu... uma cabeçada ao jogador dos Palancas Negras. Fica a dúvida sobre a intenção do juiz, mas as imagens são minimamente esclarecedoras...