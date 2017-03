Comecemos por Julinho. O Julinho do Benfica. Júlio Correia da Silva, nascido em Ramalde no dia 1 de dezembro de 1919, falecido no dia 18 de março de 2010. Esteve 11 épocas no clube e é daqueles – poucos! – que somou mais golos do que jogos: 154 para 144. Naquela tarde de 7 de fevereiro de 1943, parecia endemoninhado. “Scatenato”, gostam de dizer os italianos. Cinco-golos-cinco, diria eu se estivesse a escrever um cartaz da festa brava, sopesando os touros e as ganadarias. Cinco golos marcados ao FC Porto não é para qualquer um. Para Julinho foi: 39, 55, 60, 61 e 75 minutos. Havia nele a fome da baliza. Um espécie de febre, é isso, Julinho estava febril e quem pagou as favas foi Mota, Luiz Mota, um guarda-redes que viera do Salgueiros. 12-2 foi o resultado final. Doze a dois!, exclamaria o enorme Carlos Pinhão do alto da sua graça matreira e inconfundível. Nessa época de 1942/43, o Benfica seria campeão, com um ponto apenas de avanço sobre o Sporting e dois sobre o Belenenses. O FC Porto, imagine--se, ficou pelo sétimo lugar. O que, a sofrer resultados assim, talvez não seja de admirar, embora tivesse jogadores supimpas como Guilhar, Póvoas, Gomes da Costa, Correia Dias, Pinga e Araújo. Gente finíssima! Encaixou nove derrotas em 18 jogos, precisamente metade, com apenas cinco vitórias. Abaixo ficaram somente o Vitória de Guimarães, a CUF e o Leixões. Acima, até Os Unidos de Lisboa...

O choque! Mas vamos ao jogo, explicado que fica, por alto, o vai-não-vai da prova. Acrescente-se, no entanto, ao correr da pena que nestas páginas, entre hoje, amanhã e depois, só farei alusão a jogos para o campeonato, já que no sábado, dia 1 de abril, o clássico da Luz também é ao campeonato que reporta. Dito isto, puxe-se aqui, rapidamente, por testemunhos vivos desta que foi uma das maiores goleadas de sempre entre ambos os rivais, tendo o Benfica ainda registado um 6-0 (1937) e um 7-2 (1945), e o FC Porto um 5-0 (2010). Tavares da Silva, a propósito. Treinador, jornalista, selecionador nacional, criador da expressão feliz “Cinco Violinos”. Ele esteve no Campo Grande, nessa tarde de fevereiro: “Aos 4 minutos marcou-se o primeiro goal do Benfica: Julinho fez, a meio do terreno, um passe adiantado a Valadas, que apesar de apertado por Alfredo fez o ponto em excelente corrida e com um shot fortíssimo. Este goal deu animação ao jogo, passando o Benfica a dominar.”

E que domínio! Valadas, também ele grande. Cento e sessenta e dois golos marcados com a camisola encarnada de águia ao peito.

Era forte essa equipa benfiquista. Tinha Albino e o grande capitão Francisco Ferreira. E Joaquim Teixeira, nascido nos Açores, na ilha do Faial, conhecido pelo “Semilhas”. Ou, melhor ainda, pelo “Gasogénio”. Também molhou a sopa – fez o último golo do encontro, aos 85 minutos. Logo depois de Manuel da Costa ter visto dois anulados.

Facilitemos as contas do leitor: Benfica 12 - Valadas (5 e 31 minutos), Julinho (39, 55, 60, 61 e 75 minutos, como já vimos), Manuel da Costa (44, de penálti, e 58 minutos), Alfredo Pais (46 minutos, na própria baliza), Francisco Ferreira (77 minutos) e Teixeira (85 minutos); FC Porto 2 - Póvoas (48 minutos) e Araújo (67 minutos). Enfim, deu para tudo e mais um par de botas, como diz o povo de Riba d’Ave a Silvas Cura.

Um falso equilíbrio Por momentos, contudo, pareceu que os acontecimentos iriam equilibrar-se. É o próprio Tavares da Silva quem o sublinha: “Depois deste período de insistência dos encarnados ao ataque, os portuenses – que tinham começado a jogar mal – recompuseram-se e, por seu turno, deram que fazer à defesa dos lisboetas. Correia Dias, primeiro, e Araújo, depois, desperdiçaram oportunidades de estabelecer o empate. E durante algum tempo, com o jogo mais animado, assistiu-se a boa réplica dos portuenses e às oscilações das linhas defensivas do Benfica.”

Seriam momentos. Apenas momentos.

Valadas chutou fraco, mas Mota largou a bola. E foi o mesmo Valadas a marcar na recarga.

Estávamos sobre a meia hora de jogo.

Quem seria capaz de dizer que, durante os 60 minutos seguintes, se marcariam mais 12 golos? Seria aposta para valer dinheiro do bom...

A defesa do FC Porto treme como varas verdes vestidas de azul e branco. Principalmente o seu keeper, que oferece, positivamente, mais um golo. 4-0 ao intervalo era resultado pesado e talvez um tudo-nada injusto. Mas o futebol costuma estar-se nas tintas para as justiças e injustiças dos homens.

Veio a segunda parte e, aí sim, uma superioridade encarnada de tal forma berrante que o Campo Grande se pintou de vermelho.

Aos 55 minutos já estava seis a um.

Resultado pela metade.

Faltavam os outros seis a um.

Que surgiram em catadupa. Uma vaga de desalento varre a equipa que veio do Norte. O jogo vai perdendo interesse competitivo, sobretudo após a expulsão de Nunes por via de uma entrada brutal que derrubou Manuel da Costa.

O árbitro, Vasco Ataíde, de Coimbra, não tem dúvidas.

Vencidos, abatidos, os portistas não conseguem evitar o massacre. Golos e golos e golos. O Benfica sai de campo glorioso, jogadores impantes por via de uma vitória que não terá igual nos registos da História. Até hoje.