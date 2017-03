O ranking chamado “Bloomberg Global Health Index” foi realizado a pensar nos países que, para além de terem a comida mais saudável do mundo, têm ainda variáveis muito positivas no que toca à expectativa de vida, às causas de morte e riscos para a saúde, assim como é o caso da desnutrição, da pressão arterial, os níveis de colesterol e ainda o impacto do tabagismo.

A lista dos 9 países mais saudáveis foi destacada pelo “Condé Nast Travel”.

Veja aqui a lista:

1. Itália

Itália é o país mais saudável. As crianças que nascem neste país tem uma esperança média de vida de 80 anos. O país apresenta uma dieta rica em azeite e vegetais e, por isso, tem um dos melhores níveis de colesterol e de saúde.

2. Islândia

A esperança média de vida neste país é de 80 anos e os islandeses apresentam uma dieta rica em carne e frutos do mar frescos.

3. Suíça

De acordo com o “Condé Nast Travel”, este país, para além de ter um sistema de cuidados de saúde muito bom, apresenta também uma esperança média de vida muito elevada, quando comparada a outras países da Europa.

4. Singapura

É um dos locais mais caros para se viver, mas é também um dos países da Ásia mais saudáveis.

5. Austrália

Este país teve uma pontuação de 89,4 e está no top5 da lista.Foi avaliado pelos factores que apresenta em relação à expectativa de vida, às causas de morte e aos riscos de saúde.

6. Espanha

Segundo o “Condé Nast Travel”, este é o país onde menos se come ‘fast food’, quando comparado com outros países europeus.

Espanha apresenta uma dieta rica em legumes frescos, carnes magras e gorduras saudáveis e conquistou assim o sexto lugar na lista dos países mais saudáveis do mundo.

7. Japão

A combinação de exercício físico com dieta faz deste país um dos mais saudáveis do mundo, contando assim com uma população que tem mais centenários no país do que em todo o mundo.

Um quarto da população japonesa tem mais de 65 anos.

8. Israel

A dieta israelita é rica em vegetais, em peixe e em gordura não saturada. Um estudo, publicado em 2012 pela OCDE, classificou Israel em terceiro lugar na lista de países da OCDE no que diz respeito ao consumo de vegetais.

Os israelitas têm níveis de colesterol muito baixos.

9. Luxemburgo

O ponto forte deste país vai para o sistema de saúde e para a promoção de atividade física nas escolas.