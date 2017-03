“O Samsung Galaxy S8 inaugura uma nova Era de smartphones da marca em termos de design e de serviços novos, oferecendo diferentes formas de conhecer o mundo”, garante DJ Koh, Presidente da área de Comunicações Móveis Empresariais, na Samsung Electronics. Mais: A verdade é que para a marca esta nova aposta reflete, sobretudo, o "empenho para reconquistarmos a confiança dos clientes. Com este lançamento, redefinimos o que é possível fazer em termos de segurança e criamos um marco importante no legado de smartphones da Samsung.”

Com um ecrã "infinito", o Samsung S8 promete mudar a forma como olhamos para um telemóvel e também a maneira de interagir. Disponível em dois modelos, de 5,8 polegadas e 6,2 polegadas, traz várias novidades, nomeadamente, na forma de acesso.

De acordo com a empresa, passam a existir várias possibilidades biométricas, incluindo um leitor de impressões digitais, um leitor de reconhecimento de íris e reconhecimento facial. A ideia é que cada utilizador possa escolher a que melhor se adapta às necessidades.

Esperados já para abril, estes novos modelos serão a nova arma da marca que procura recuperar da polémica em que se viu envolvida recentemente com o Samsung Note 7. Na apresentação, YH Eom, Presidente e CEO da Samsung Europe, aproveitou ainda para sublinhar que é preciso ser-se humilde para "aprender com os erros".

Novo assistente

O novo modelo da Samsung, lançado depois da polémica das baterias, traz ainda uma outra novidade: a Bixby. De acordo com a marca, falamos de "uma assistente pessoal que visa ajudar os utilizadores a tirarem melhor partido do seu telefone. Graças ao novo botão Bixby, o utilizador poderá aceder convenientemente a esta interface e navegar pelos serviços e aplicações mediante um simples comando de voz, de toque ou de texto. A função de voz da Bixby vai estar, inicialmente, integrada com várias aplicações nativas da Samsung e funcionalidades, como a Câmara, Contactos, Galeria, Mensagens e Definições, sendo que está planeada a expansão destas capacidades para outras aplicações da Samsung e de entidades terceiras.

A capacidade de reconhecimento de padrões da Bixby permite proporcionar ajuda personalizada, com base num processo de aprendizagem contínuo e progressivo acerca dos interesses, situação e localização do utilizador".

Recuperar terreno perdido

O Galaxy Note 7 nasceu para ajudar a Samsung a concorrer com a Apple e era uma das grandes apostas da empresa sul-coreana. No entanto, o tão aguardado Galaxy Note 7 acabou por se transformar num desastre para os responsáveis da empresa. Depois de se multiplicarem casos em que o dispositivo explodiu, a Samsung aposta agora no S8 e prepara-se para ganhar terreno perdido com a polémica.

Polémica Galaxy Note 7

Um dos casos mais graves aconteceu num aeroporto dos EUA, quando um destes dispositivos explodiu durante um embarque. Os motivos para preocupação em relação a este caso aumentaram porque se tratava de um aparelho que já tinha sido substituído e estava na categoria dos dispositivos “seguros”.

Por esta altura, a marca acreditava que tinha resolvido o problema. Mas o aparelho, ainda que fazendo parte da lista dos que já estavam livres de problemas, também entrou em combustão. O proprietário do equipamento desligou-o para entrar no avião e colocou-o no bolso, altura em que o telemóvel começou a deitar fumo, contam diversos meios de comunicação locais.

Em resposta aos vários casos, a empresa decidiu então ser radical e acabar com a produção do modelo. Mas ainda que esta decisão tenha sido tomada para evitar mais problemas, muitos técnicos afirmaram de imediato que a empresa podia sair muito prejudicada. De acordo com a Reuters, as estimativas, nesta altura, apontavam para o facto de a recolha de aparelhos poder custar à Samsung cerca de 17 mil milhões de dólares (cerca de 15,2 mil milhões de euros) – valor que tinha como base os cálculos do Crédit Suisse.

Mas para muitos analistas, o problema não era apenas a perda de receitas ou os gastos da recolher os equipamentos. Em cima da mesa estava, acima de tudo, a preocupação quanto à reputação da empresa.

Ainda assim, a marca mostrava-se confiante e considera o novo modelo da Samsung uma aposta ganha.