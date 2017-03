O ex-presidente do Montepio, Tomás Correia, foi constituído arguido num processo extraído da Operação Marquês. O atual presidente da Associação Mutualista e do grupo Montepio é suspeito de ter recebido indevidamente 1,5 milhões de euros do empresário da construção civil José Guilherme, em troca de uma concessão de crédito do Montepio ao construtor da Amadora, num valor superior a 70 milhões de euros.

Este é um inquérito autónomo resultante de elementos recolhidos na investigação da "Operação Marquês" em que o ex-primeiro-ministro José Sócrates é um dos arguidos.

Tomás Correia já reagiu e desmente "categoricamente qualquer envolvimento com a referida Operação Marquês, não estando constituído como parte no citado processo”, revela em comunicado.

O responsável crítica ainda o timing em que estas notícias surge.“Não é difícil contextualizar as notícias agora veiculadas, em véspera de realização da Assembleia Geral do Montepio Geral Associação Mutualista, a qual presido por mandato que me foi confiado pelos senhores associados para o triénio 2016-2018.”

Sendo a atitude e o caráter as únicas formas de ajudar a esclarecer e a afirmar o direito ao contraditório, António Tomás Correia, ex-Presidente da CEMG, atual Presidente da Associação Mutualista e do Grupo Montepio, reitera o que já fora comunicado na semana passada: "se alguma vez se colocar a possibilidade de transitar em julgado algo a meu desfavor, em qualquer tribunal, por quaisquer atos ilícitos, abdicarei do exercício das minhas funções. Estou profundamente convicto e seguro de que isso não vai acontecer. Estou tranquilo relativamente ao desfecho destas, e de outras acusações que me foram dirigidas.”