A Caixa Económica Montepio Geral registou perdas de 86,5 milhões de euros no ano passado. A informação foi avançada em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e representa uma melhoria face aos prejuízos registados no ano anterior, altura em que rondaram os 243,4 milhões de euros.

Ainda assim, a instituição financeira apresentou uma redução de custos operacionais em 10,4% e um aumento do produto bancário em 12,3% "sustentado pela melhoria da margem financeira e das comissões líquidas".

“Em 2016 a margem financeira, num contexto de taxas de juro historicamente baixas, apresentou um crescimento homólogo de 29,2% ao atingir 253,2 milhões de euros, beneficiando da diminuição do custo dos depósitos de clientes, dos menores custos com a dívida emitida e da política de repricing da carteira de crédito“, diz o banco. As comissões cresceram 5,6% para 101,5 milhões.

Já os depósitos de clientes totalizaram 12,5 mil milhões de euros, um aumento de 279,6 milhões de euros face a setembro do ano passado. De acordo com a Caixa Económica, estes representam 62,5% do total das fontes de financiamento.

“O valor das entradas de créditos em incumprimento, no ano de 2016, registou uma diminuição homóloga de 33,9%, resultante de uma redução de 0,9% do número de contratos que entraram em incumprimento”, nota o banco. Assim, “o total das dotações para imparidades em 2016 atingiu o montante de 243,2 milhões de euros, o qual representa um decréscimo homólogo de 29,3% face a valor de 343,8 milhões de euros, registado em 2015″.