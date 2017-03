Um documentário intitulado “La Gran Ola” (“A Grande Onda”) veio lançar o alerta sobre a possibilidade real de Portugal e Espanha serem atingidos por um tsunami de grandes proporções.

Este documentário diz ainda que é apenas uma questão de tempo até que um grande tsunami atinja a costa portuguesa. "A questão não passa por saber se irá acontecer um novo tsunami, mas antes por saber quando isso irá acontecer", afirma um dos cientistas entrevistados.

O filme, que tem por base o testemunho de vários cientistas, diz também que Portugal e Espanha não estão preparados para esta eventualidade. As estimativas do documentário apontam para no mínimo 1200 mortos caso realmente haja um tsunami.

O realizador diz mesmo que um possível tsunami poderia ter o mesmo efeito que o sismo que ocorreu em Lisboa em 1755.