A Gap Year vai financiar um ou dois viajantes durante um ano. Uma candidatura individual recebe 5000 euros, mas se forem duas pessoas juntas a candidatarem-se recebem um valor total de 6500 euros.

As viagens de ida e volta são oferecidas pela TAP e não há um limite máximo de países a visitar, desde que o valor oferecido não seja ultrapassado.

O objetivo do Gap Year Powered by Sumol não é fazer com que o aluno perca um ano em lazer, mas sim fazer com que os jovens façam voluntariado e tenham experiências profissionais ou académicas.

As candidaturas estão abertas até ao dia 15 de junho e é necessário preencher uma ficha de pré-registo no site da Gap Year Portugal. Depois disto, é preciso enviar um processo de candidatura que inclua o projeto da viagem, os objetivos, os roteiros e percursos e ainda as soluções de deslocação e alojamento.