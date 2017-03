As comparações são muitas e vão desde Ecce Homo ao The Weeknd e passam por Tino de Rans. Há ainda alusões ao famoso videoclip de Lionel Ritchie e ao filme “Ghost – Espírito do Amor”.

Recorde-se que esta quarta-feira foi colocado um busto no aeroporto da Madeira, que se passou a chamar aeroporto Cristiano Ronaldo.

Reação de Cristiano Ronaldo à sua nova estátua. pic.twitter.com/vPSZFwXLHu — Humor ao Pontapé (@HumorAoPontape) 29 de março de 2017

That new Ronaldo statue is amazing. Incredible likeness. pic.twitter.com/lXLPsfQnvH — John Sheehan (@johnsportraits) 29 de março de 2017