Frederico Morais foi relegado para a repescagem do Drug Aware Margaret River Pro, segunda etapa do circuito mundial de surf, pelo havaiano John John Florence, atual campeão do mundo, e pelo ‘wildcard’ australiano Jacob Wilcox.

O surfista cascalense não foi além dos 3,40 pontos (2,83 e 0,57) no sexto heat da primeira ronda, pontuação que não permitiu o acesso direto à terceira fase do evento.

Kikas vai agora medir forças com Adrian Buchan, surfista que o português derrotou na sua estreia no circuito mundial, em Gold Coast.