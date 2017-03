António Raminhos fez um comentário ao novo estilo de Ricardo Quaresma, que colocou diamantes nos dentes:

“O Quaresma colocou diamantes nos dentes e o filho está claramente a pensar ‘fod#@€ porque é que não sou filho do Ronaldo?’”, escreveu Raminhos nas redes sociais, partilhando uma foto do jogador.

O jogador da seleção nacional não ficou indiferente: “Amigo, tens a legenda da foto enganada, mas eu vou te ensinar...'O Quaresma colocou diamantes nos dentes e o filho está claramente a pensar: fod#@€ ainda bem que não sou filho do Raminhos, e o meu pai não faz vídeos daqueles comigo como ele faz com as filhas', um abraço”.

A troca de galhardetes não se ficou por aqui. Raminhos deixou ainda um recado ao futebolista: “Ricardo Quaresma tens toda a razão... só por causa disso vou meter diamantes nos dentes das minhas filhas e fazer um vídeo. E aposto que o Cristiano Ronaldo não tem diamantes nos dentes mas deve ter nas bolas... agora quais não sei. Abraços e manda aí uma camisola do Besiktas!”.