Um grupo de assaltantes roubou um carro na madrugada desta quarta-feira em São Paulo, no Brasil.

Os suspeitos – que seguiam em duas motas – terão abordado a proprietária do veículo roubado, pedindo-lhe que saísse da viatura. Esta obedeceu de imediato e tentou retirar o seu filho de seis anos do interior do carro. Todavia os assaltantes não deram tempo que a criança saísse e meteram-se em fuga.

Os assaltantes deixaram, mais tarde, a criança perto de uma favela e continuaram o seu caminho.

O carro roubado foi localizado pelas autoridades, mas acabou por ficar destruído na sequência de um acidente após uma perseguição policial.