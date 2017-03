Atualmente, Portugal tem 10,3 milhões de pessoas, em 2031 esse número não chegará sequer aos dez milhões.

A projeção do Instituto Nacional de Estatística (INE) aponta para continuação de perda de população, em 2080, a população ficará nos 7,5 milhões de pessoas.

“O número de jovens diminuirá de 1,5 para 0,9 milhões; mesmo admitindo aumentos no índice sintético de fecundidade, resulta, ainda assim, uma diminuição do número de nascimentos, motivada pela redução de mulheres em idade fértil, como reflexo de baixos níveis de fecundidade registados em anos anteriores”, lê-se no site do INE.

Já o número de idosos passará de 2,1 para 2,8 milhões. “Face ao decréscimo da população jovem, a par do aumento da população idosa, o índice de envelhecimento mais do que duplicará, passando de 147 para 317 idosos, por cada 100 jovens, em 2080”, prevê aquele instituto.

Estas projeções revelam ainda que as tendências de decréscimo populacional e envelhecimento da população são transversais às várias regiões do país.