A carta formal que ativa o artigo 50º do tratado de Lisboa e que prevê a saída da União Europeia já foi entregue pelo Reino Unido, esta quarta-feira em Bruxelas. Quase um ano depois dos ingleses terem votado favoravelmente, em referendo, ao Brexit.

A notificação foi formalizada com a entrega da carta, assinada pela primeira-ministra Theresa May e levada em mão pelo embaixador inglês junto da UE, Tim Barrow, ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.

O artigo 50º do Tratado de Lisboa estipula que as duas partes, Reino Unido e União europeia, têm agora dois anos para acordar os termos da saída.

A entrega da carta não foi transmitida, mas Donald Tusk prometeu uma pequena declaração à imprensa para breve. De sublinhar que o presidente do Conselho Europeu já tinha indicado que 48 horas após a receção da carta apresentaria as linhas orientadoras para as negociações.

Para 29 de abril está já agendada uma cimeira para analisar as posições de cada país no âmbito das negociações de saída do Reino Unido.