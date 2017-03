Quando entramos, os nossos olhos enchem-se de cores. Há grafitties nas paredes, um balcão vermelho, uma parede verde feita de ervas aromáticas, mesas roxas, amarelas e azuis e, na cabeça de cada funcionário, o mítico turbante colorido que identifica o criador do El Bulo. Chakall abriu este espaço em Marvila há um ano, depois de algum tempo passado no Lumiar, onde mostrou a Lisboa a verdadeira gastronomia argentina no restaurante “Volver de Carne e Alma”.

Neste novo espaço de 700 metros quadrados, não falta espaço para Chakall explorar novos sabores. Prova disso é carta que conta agora com algumas novidades de inspiração argentina, brasileira, japonesa e italiana.

Comecemos pelas entradas. A Provoleta El Bulo não é mais do que queijo grelhado acompanhado com uma fina fatia de bacon e rúcula fresca. Também para comer com tostas, chega o The Bone Marrow, uma espécie de geleia proveniente do interior do ossobuco.

Já nos pratos principais, viajamos até ao Brasil para provar o Parpadelle de Açai, uma massa servida com gambas e sumo de lima. Com um desvio até ao Japão, é possível provar um Hamburguer de Wagyu, feito com carne de vacas japonesas, acompanhada com batata-doce frita.

Para terminar uma refeição farta como esta, nada como um Carpaccio de Ananás com coentros, servido com gelado de tangerina. Mas se ainda tiver forças, atire-se a esta pequena bomba: Petit Gateaux de Doce de Leite, gelado de Brie Président e nozes.

Depois do repasto, é possível ainda passar pela loja para continuar em casa a apreciar alguns dos sabores mais típicos da Argentina. Aqui vendem-se vinhos, chás e os famosos alfajores da marca Havana. Em dias especiais, é bom deixar tempo para assistir aos espetáculos de música ao vivo. Afinal, não é por acaso que este “El Bulo” se chama “Social Club”.