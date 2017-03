Está marcada a reabertura do curso 128 dos Comandos. Depois da morte de dois instruendos no curso anterior, a formação reabre para a semana, a 7 de abril.

"Não foi falhado nem um dos prazos que foram anunciados. O que não é muito usual. Os cursos vão recomeçar a 07 de abril e depois de limpos, completados, corrigidas as omissões em alguns casos muito significativas do Referencial de curso", afirmou o ministro da Defesa Azeredo Lopes, citado pela Lusa, em resposta a uma pergunta do PSD na comissão parlamentar de Defesa.

De acordo com fonte do Exército ao DN, o curso tem mais de uma centena de candidatos, o que está “pelo menos em linha com a média de candidaturas dos últimos cursos" de Comandos, afirmou o ministro.

Na mesma audição, Azeredo Lopes sublinhou que as medidas tomadas pelo Exército após a inspeção técnica extraordinária realizada ao curso incluíram o "reforço da avaliação do ponto de vista médico" para "prevenir a ocorrência de factos lesivos".

As medidas foram implementadas após o relatório da Inspeção Técnica Extraordinária ter elencado várias dificuldades. Rever os “procedimentos relativos às entrevistas clínicas”, “reforçar a formação de formadores e comandantes em socorrismo”, “rever e adaptar os programas de formação” e “reforçar a preparação de formandos e formadores em matérias de saúde” foram algumas das conclusões da inspeção concluída a 5 de dezembro, pedida pelo chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), general Rovisco Duarte e pelo ministro da Defesa.