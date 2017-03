Não falta muito para que, através de uma aplicação, saiba onde pode encontrar unidades de produção e venda de produtos biológicos.

O governo quer aproximar o consumir dos produtos biológicos e, nesse sentido, prepara-se para criar o Dia da Alimentação biológica. Além disso prevê a promoção da produção biológica a nível local e nacional, um plano de comunicação que desperte a atenção do grande público para os benefícios deste tipo de agricultura e a divulgação dos produtos biológicos nacionais em certames nacionais e internacionais.

A Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica tem uma meta bem definida para a próxima década: duplicar a área de agricultura biológica para cerca de 12% da Superfície Agrícola Utilizada (atualmente é de 7%) e triplicar as áreas de hortofrutícolas, leguminosas, frutos secos, cereais e outras culturas vegetais destinadas a consumo direto ou transformação. Os números atuais podem ser de esperança no alcance desta meta: o número de produtores agrícolas biológicos tem vindo a aumentar durante a última década e em 2015 chegou aos 3837 e a superfície destinada a agricultura biológica atingiu os 239.864 hectares.

Em termos globais, Espanha é o estado-membro com a maior superfície dedicada à agricultura biológica, com quase 2 milhões de hectares. Em segundo lugar vem a Itália, com 1,5 milhões de hectares e a Alemanha com 1 milhão. Estes três países representam 40% da superfície total de agricultura biológica da União Europeia.