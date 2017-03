O Brasil é a primeira seleção apurada para a fase final do Mundial 2018, na Rússia, depois de ter vencido o Paraguai por concludentes 3-0 na madrugada desta quarta-feira. Coutinho (34 minutos), Neymar (63') e Marcelo (86') apontaram os golos que garantiram o triunfo - o astro do Barcelona até se deu ao luxo de falhar um penálti, dez minutos antes de faturar.

Horas depois, um resultado algo surpreendente relançou as contas em relação aos restantes lugares de apuramento: o Peru, com o benfiquista Carrillo no onze, venceu o Uruguai do portista Maxi Pereira, igualmente titular, por 2-1.

Os uruguaios até marcaram primeiro, com Sánchez a finalizar após passe de Luis Suárez aos 30'. Os peruanos, todavia, acabariam por chegar ao empate apenas quatro minutos depois, por intermédio do inevitável Paolo Guerrero. Já na segunda parte, e numa altura em que Hurtado, extremo do Vitória de Guimarães, já estava em campo, o Peru selou a reviravolta por Flores (62'). O selecionador uruguaio Oscar Tabárez lançou então Urreta, mas o antigo jogador do Benfica teve uma noite para esquecer: viu dois amarelos em 13 minutos, deixando o Uruguai reduzido a dez nos últimos 20'.

Godín ainda acertou na barra no último lance da partida, mas o resultado não mais se alterou. Coates, central do Sporting, não saiu do banco.

O Peru está agora a quatro pontos da Argentina, a primeira equipa na zona de apuramento. Sem Messi, que cumpriu o primeiro de quatro jogos de castigo por insultos a um auxiliar no jogo anterior, com o Chile, a seleção alvi-celeste caiu com estrondo na Bolívia: perdeu por 2-0 e viu-se ultrapassada por Colômbia, que venceu pelo mesmo resultado no Equador, e Chile, triunfal na receção à Venezuela (3-1).