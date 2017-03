Um grupo de investigadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e do National Institute of Water and Atmospheric Research (NIWA), na Nova Zelândia, encontraram o maior polvo da Antártida.

A descoberta foi feita em janeiro, no Mar de Dumont D'Urville, na Antártida, quando José Queirós – um dos membros do grupo de investigadores – estava a recolher amostras para a sua tese de mestrado em ecologia.

Após a descoberta, a equipa em causa analisou o polvo gigante 'megaleledone setebos', refere a Universidade de Coimbra (UC) num comunicado.

A mesma nota refere ainda que esta descoberta foi muito importante para a compreensão da espécie que, até agora, era pouco conhecida.